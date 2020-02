Diritto d'autore

Qual è la canzone più bella di sempre? Joe Pieracci, RSI News 04 febbraio 2020 - 19:53 Dal 4 all'8 febbraio al Teatro Ariston torna il Festival di Sanremo. La 70ma edizione è guidata da Amadeus, conduttore e direttore artistico, che ha spiegato: "Ho scelto le canzoni, senza pensare ad agevolare uno o l'altro artista. Ho pensato all'attualità, a un canzone che la mattina dopo potesse essere in radio". "Sapevo che le polemiche fanno parte del festival. Ma non mi hanno colpito o ferito, perché sento di avere la coscienza a posto" e lo spirito è quello di "un bambino da sempre grande fan di Sanremo", ha aggiunto Amadeus, riferendosi alle tante frizioni di questi giorni. La speranza, ha ribadito, è quella di realizzare "un festival imprevedibile". Lo affiancano dieci donne, che si alterneranno sul palco dell'Ariston nell'arco delle cinque serate: le modelle Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez (rispettivamente compagne di Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo), la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, la conduttrice sportiva Diletta Leotta, le giornaliste del TG1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, l'icona anni '80 Sabrina Salerno, la giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal e le popolari conduttrici TV Mara Venier ed Antonella Clerici. Secondo i bookmaker italiani l favorito assoluto è Anastasio. Buone chance anche ad Alberto Urso, Irene Grandi, Elodie, Achille Lauro, Diodato e i Pinguini Tattici Nucleari. In gara anche la "ticinese" Rita Pavone. Ma qual è la canzone di Sanremo più bella di sempre? Ecco come rispondono i protagonisti di questa settantesimo edizione.