La pizza italiana da Nobel 13 settembre 2019 - 18:25 L'Italia vince l'Ig Nobel 2019, parodia del Nobel, per la medicina per "aver fornito l'evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia". Lo si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere". Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, dell'Istituto Mario Negri di Milano e dell'università di Maastricht. Gli altri premiati L'Ig Nobel per l'economia è andato allo studio di Turchia, Olanda e Germania che ha confrontato le banconote di diversi Paesi per scoprire le più efficienti nel veicolare i batteri. Si è aggiudicato l'Ig Nobel per l'ingegneria la macchina per il cambio automatico dei pannolini nei neonati, progettata in Iran. Da Arabia Saudita e Singapore arriva l'Ig Nobel per la pace, per la ricerca che si è proposta di misurare il piacere di grattarsi quando si avverte il prurito. Una volta resi magnetici, gli scarafaggi morti si comportano diversamente da quelli vivi: parola dei vincitori dell'Ig Nobel per la biologia 2019.