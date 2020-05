Per accogliere questi minori rimasti soli, a Milano è nato il progetto ZumbimbiLink esterno , un'iniziativa dell'associazione La Cordata. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta nel servizio della Radiotelevisione svizzera.

Questo perché, essendo stati in contatto con persone malate, sono considerati anche loro positivi e la riorganizzazione della famiglia per rispettare le misure sanitarie necessarie ad evitare ulteriori contagi è spesso complessa. I nonni, per esempio, non sono un'opzione.

In questa situazione di pandemia, quando i genitori o le persone che si occupano di un bambino devono essere ricoverati perché contagiati dal coronavirus, in molti i parenti vicini, nel caso ci siano, non possono prendersi cura di loro.

La pandemia di coronavirus può risultare particolarmente problematica per molte famiglie. A Milano è nato un progetto di accoglienza per i bambini i cui genitori sono ricoverati e che non hanno altri adulti di riferimento che possano prendersi cura di loro. La Radiotelevisione svizzera ha incontrato le responsabili.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Milano, un tetto per i bambini soli 01 maggio 2020 - 12:02 La pandemia di coronavirus può risultare particolarmente problematica per molte famiglie. A Milano è nato un progetto di accoglienza per i bambini i cui genitori sono ricoverati e che non hanno altri adulti di riferimento che possano prendersi cura di loro. La Radiotelevisione svizzera ha incontrato le responsabili. In questa situazione di pandemia, quando i genitori o le persone che si occupano di un bambino devono essere ricoverati perché contagiati dal coronavirus, in molti i parenti vicini, nel caso ci siano, non possono prendersi cura di loro. Questo perché, essendo stati in contatto con persone malate, sono considerati anche loro positivi e la riorganizzazione della famiglia per rispettare le misure sanitarie necessarie ad evitare ulteriori contagi è spesso complessa. I nonni, per esempio, non sono un'opzione. Per accogliere questi minori rimasti soli, a Milano è nato il progetto Zumbimbi, un'iniziativa dell'associazione La Cordata. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta nel servizio della Radiotelevisione svizzera.