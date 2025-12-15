Mariah Carey aprirà la Cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina
Annunciata come prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, la partecipazione di Mariah Carey vuole incarnare il tema dell'Armonia e sottolineare il respiro globale dell'evento.
Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo annuncia la Fondazione Milano Cortina 2026, secondo cui la star americana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, “incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi”. Ed è una “ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi”.
La Cerimonia di Apertura, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo.
In questo scenario, spiega ancora la Fondazione Milano Cortina 2026, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. Un principio che, a San Siro, prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione. “Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa”, conclude la Fondazione. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l’Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026″.
