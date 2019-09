Gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere, potranno sbarcare a Lampedusa. L'Italia ha infatti assegnato il "place of safety", il porto sicuro, alla nave, ovvero il porto dell'isola siciliana.

Migranti sulla Ocean Viking in attesa di essere sbarcati. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

La Ocean Viking non entrerà nel porto di Lampedusa: la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere si fermerà in rada e gli 82 migranti a bordo verranno trasferiti sull'isola a bordo delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Secondo quanto si apprende la decisione sarebbe stata presa per non limitare l'operatività sia del porto che dell'aeroporto di Lampedusa

Il gruppo, una volta sbarcato, verrà trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono soltanto 2 persone, non trasferite nei giorni scorsi per un problema sanitario: hanno un principio di scabbia e vengono tenute sotto cure mediche. Tutti gli altri immigrati presenti nella struttura, nel corso della settimana sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.



Secondo i dati forniti all'AFP dal ministro degli interni francese Christophe Castaner, i migranti, sulla base di un accordo ad hoc, saranno poi indirizzati in cinque paesi europei: Italia, Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo. Questa situazione però evidenzia la necessità "di concordare un vero e proprio meccanismo europeo temporaneo", ha affermato il politico su Twitter.



vik La nave Ocean Viking può sbarcare gli 82 migranti a Lampedusa

Salvini: "Questi sono matti"

"Questi sono matti": il segretario della Lega Matteo Salvini è partito da questo per commentare l'arrivo a Lampedusa della Ocean Viking. "Questa è la resa. Fra le promesse di Conte all'Europa c'era anche questa", ha aggiunto convinto che si voglia fare dell'Italia "un campo profughi". Le quote di migranti che Francia e Germania sono disposti ad accogliere sono solo di quelli che hanno diritto d'asilo "che sono il 20%". "Noi - ha concluso - siamo qui con i nostri amministratori per preparare il no".



tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.