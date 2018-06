Servizio del TG sulla premiazione di Massimo Bottura come chef di testa della grduatoria '50 Best Restaurants'

Utilizzare l'articolo

Bottura di nuovo al vertice della '50 Best' 20 giugno 2018 - 13:10 Il cuoco italiano Massimo Bottura, con l'Osteria Francescana di Modena, è al primo posto della graduatoria '50 Best Restaurants' 2018. Premiato martedì sera a Bilbao, è il primo chef a ricevere tale riconoscimento per la seconda volta. Gli organizzatori sottolineano "il continuo impegno di Bottura nel promuovere il carattere unico dell'Osteria" e la sua cucina contemporanea "che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana mentre utilizza i migliori prodotti della regione Emilia Romagna". Da parte sua, alla cerimonia, lo chef ha ringraziato la sua squadra e ricordato che i cuochi e tutto il personale del settore della ristorazione devono rendersi conto che hanno il potere di cambiare il mondo, per quanto riguarda la nutrizione e la lotta agli sprechi. Altri italiani in graduatoria sono Enrico Crippa del Piazza Duomo di Alba (posizione numero 16), Massimiliano Alajmo de Le Calandre (29) di Rubano e Niko Romito del Reale di Castel di Sangro (36). Migliore cuoco e ristorante svizzeri Daniel Humm, dell'Eleven Madison Park di New York, resta lo chef svizzero meglio piazzato. È sceso però dalla numero 1 alla 4. Andreas Caminada dello Schloss Schauenstein di Fürstenau, unico ristorante elvetico contemplato dalla '50 Best', risulta invece 47esimo.