Ma nei parcheggi privati nei dintorni di Malpensa e non solo può andare anche molto peggio di così. Danneggiamenti, furti, automobili usate privatamente e impropriamente, multe recapitate mesi più tardi per parcheggi abusivi o per velocità eccessiva.

Atterrare a Malpensa dopo una bella vacanza e non ritrovare più la propria automobile. Come se fosse scomparsa nel nulla. Non perché vi siete dimenticati dove l’avevate posteggiata alla vostra partenza. Perché chi l’aveva presa in consegna se l’è persa da qualche parte e non riesce più a ricordarsi dove.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Viaggio tra i parcheggi che dovrebbero aver cura delle vostre auto Nicola Agostinetti, Patti Chiari RSI 15 dicembre 2019 - 11:30 Atterrare a Malpensa dopo una bella vacanza e non ritrovare più la propria automobile. Come se fosse scomparsa nel nulla. Non perché vi siete dimenticati dove l’avevate posteggiata alla vostra partenza. Perché chi l’aveva presa in consegna se l’è persa da qualche parte e non riesce più a ricordarsi dove. Vi sembra impossibile? Invece è capitato a molte persone, la scorsa estate e a cavallo di questo Capodanno, e tra loro c’erano anche diversi ticinesi. Ma nei parcheggi privati nei dintorni di Malpensa e non solo può andare anche molto peggio di così. Danneggiamenti, furti, automobili usate privatamente e impropriamente, multe recapitate mesi più tardi per parcheggi abusivi o per velocità eccessiva. Dietro alcuni di questi posteggi, dietro il lucroso business dei parcheggi, la giustizia italiana ha recentemente individuato i tentacoli della ‘ndrangheta e spiccato decine di ordini di arresto. E così anche ai turisti ticinesi decollati dagli scali del Nord Italia ne sono capitate davvero di tutti i colori. Patti chiari, la trasmissione a difesa dei consumatori della RSI, ha ascoltato moltissime testimonianze e ne ripropone un campionario che ha dell’incredibile. Furti, incendi, smarrimenti. Non solo. Ha messo alla prova alcuni di questi parcheggi, testandone la qualità del servizio, la rapidità e l’onestà. Ecco la trasmissione. Vale la pena guardarla.