L’Italia prolunga la validità delle carte d’identità cartacee

Ancora valida, ma... con dei ma. Wikipedia

Per far fronte alle difficoltà di Comuni e Consolati nel rilascio delle carte d'identità elettroniche, il governo italiano ha prorogato la validità di quelle cartacee per i soli rapporti con la pubblica amministrazione.

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tvsvizzera.it/mrj

Il Governo italiano ha deciso di estendere la validità delle carte d’identità cartacee oltre il 3 agosto, ma solo “per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi”. Lo stabilisce, come riporta l’Agenzia internazionale stampa estero (AISE) sul suo sito, il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri.

La misura arriva mentre Comuni e Consolati all’estero – Svizzera compresa – faticano a far fronte alle richieste di carte d’identità elettroniche. Per questo l’Esecutivo ha scelto una proroga: “Per garantire l’efficacia del documento d’identità”, precisa Palazzo Chigi, il provvedimento dispone che le carte cartacee ancora valide restino tali fino alla loro naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, limitatamente agli ambiti indicati.

Il decreto introduce inoltre una soluzione temporanea: in attesa del rilascio della carta elettronica, i Comuni potranno emettere un documento di identità provvisorio.

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