Marina Carobbio socio onorario della Dante 03 maggio 2019 - 22:20 Marina Carobbio Guscetti -presidente del Consiglio nazionale, camera bassa del Parlamento svizzero- è stata insignita venerdì a Roma del diploma di socio perpetuo della Dante Alighieri, società che promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo. Nella capitale ha inoltre incontrato il suo omologo Roberto Fico. Alla prima cittadina [in Svizzera questo titolo non spetta ai sindaci, bensì ai presidenti dei legislativi comunali-cantonali e del Consiglio nazionale, ndr] è stato riconosciuto il merito di aver scelto l'italiano quale lingua ufficiale per i lavori parlamentari. Nella sua visita ufficiale a Palazzo Firenze in Roma, Carobbio Guscetti ha discusso con il presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi di diffusione e insegnamento della lingua e della cultura italiane in Svizzera, dove il nostro idioma è parlato dall'8,25% della popolazione ed è il terzo d'uso, dopo tedesco e francese. La Dante Alighieri, presente ai lavori del Forum Italo-Svizzero per gli accordi bilaterali tra i due Paesi, opera in tutti cantoni svizzeri attraverso una rete di 21 Comitati e circa 3.000 soci. Prima di essere ricevuta alla Dante, Marina Carobbio Guscetti ha incontrato il presidente della Camera dei Deputati Raffaele Fico. Tra i temi d'attualità tra i due Paesi, la questione dell'accordo fiscale sui frontalieri e i trasporti, sul quale si prospetta un incontro tra le Commissioni dei due parlamenti.