La stretta di Milano alle sigarette all’aperto

Con il nuovo anno, il capoluogo lombardo limita i diritti dei fumatori anche all'aperto, quando questi sono in presenza - in un raggio di dieci metri - di altre persone.

Dal primo gennaio sarà vietato fumare praticamente ovunque, anche per le strade se – a meno di dieci metri – ci sono altre persone intorno. Una misura che sta facendo parecchio discutere ma accolta con favore da chi si occupa di prevenzione e di malattie legate al fumo.

Il divieto – che prevede per i trasgressori multe superiori ai 200 franchi – nasce anche come azione di sensibilizzazione sugli effetti nocivi del fumo passivo, a cominciare da tumori e malattie cardiovascolari.

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo Milano, anche Torino ha introdotto il bando alle sigarette (anche quelle elettroniche) per non imporre il fumo passivo a chi sta intorno. In Svizzera, per ora solo il Cantone Ginevra si è mosso in questa direzione.

