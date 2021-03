Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Immagine d'archivio. Keystone / Mourad Balti Touati

Buona parte dell'Italia sarà di nuovo confinata da lunedì e la Pasqua sarà blindata in tutto il Paese. Lo ha annunciato venerdì il ministero della salute, mentre la Penisola sta affrontando la terza ondata della pandemia di coronavirus con un'impennata dei contagi e il rischio saturazione degli ospedali. I casi registrati hanno sfiorato i 27'000 in 24 ore e in un solo giorno si contano 380 morti.

Il Governo ha varato un decreto legge. Le misure saranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze, che prevedono il passaggio in area rossa di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. In tali regioni scatterà la chiusura di scuole, bar e ristoranti. Gli spostamenti saranno limitati alle esigenze di lavoro, l'acquisto di beni di prima necessità e le emergenze sanitarie.

È in corso una verifica dei dati sulla Basilicata, in bilico tra rosso e arancione, ovvero il colore di tutte le altre Regioni tranne la Sardegna, che è area bianca. In altre parole, le regioni finora gialle passano al grado di restrizioni superiore.

L'intera Italia sarà poi classificata zona rossa il 3, 4 e 5 aprile, ovvero il fine settimana di Pasqua incluso il Lunedì dell'Angelo.

Intanto è arrivato il via libera al vaccino anti-Covid della multinazionale statunitense Johnson & Johnson anche dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Giovedì, il farmaco aveva ottenuto l'approvazione dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Si tratta del quarto vaccino approvato in Italia dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. quest'ultimo precauzionalmente sospeso in alcuni Paesi a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti.

tvsvizzera.it/ri con RSI (News e TG del 12.03.2021)