Rubati in Italia quadri di Renoir, Cezanne e Matisse

Italia: rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse Keystone-SDA

La prestigiosa Fondazione Magnani Rocca di Parma ha subito il furto di tre importanti opere d'arte realizzate da Renoir, Cézanne e Matisse.

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Keystone-ATS

Tre quadri dipinti da Renoir, Cezanne e Matisse sono stati rubati nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).

Le opere rubate sono “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, realizzato attorno al 1917 (valutato a diversi milioni di euro), “Natura morta con ciliegie”, dipinta nel 1890 da Paul Cézanne, e “Odalisca sulla terrazza”, acquatinta su carta del 1922, di Henri Matisse.

La Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cézanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d’Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo, nei pressi di Parma, ospita la collezione d’arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani (1906-1984): opere di Tiziano, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Renoir, Cézanne, Burri e la più significativa raccolta di lavori di Giorgio Morandi.

Immersa nella campagna parmense, la Villa conserva il fascino della dimora di un grande collezionista, con arredi neoclassici e impero, circondata dal Parco Romantico con piante esotiche, alberi monumentali e i celebri pavoni bianchi e colorati, emblema del movimento simbolista. Proprio a ‘Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915’ è dedicata la mostra, con più di 140 opere, in corso alla Fondazione Magnani-Rocca fino al 28 giugno.

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