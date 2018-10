Diritto d'autore

Frontalieri, non si muove nulla tra Italia e Svizzera 05 ottobre 2018 - 16:56 L'incontro che si è tenuto venerdì pomeriggio a Roma tra il consigliere federale, Ueli Maurer, e il ministro italiano delle finanze, Giovanni Tria, non ha dato i frutti sperati. L'accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Svizzera e Italia, infatti, resta bloccato. "È stato un dialogo molto costruttivo e molto positivo", ha detto Maurer. Ma alla domanda su quando si potrebbe sbloccare la situazione, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha risposto con una battuta: "Io rimarrò ministro fino al 2031 ed entro quella data ce la faremo". L'intesa era stata sottoscritta nel dicembre 2015, ma da allora la firma italiana si fa attendere. In agenda c'era anche la situazione di Campione d'Italia, ma anche su questo punto, nessuna novità.