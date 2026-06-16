Auto cade nel lago di Como, un morto
In seguito a un violento impatto tra due veicoli a Brienno, un'auto è finita nel lago di Como, provocando la morte di una persona e il ferimento grave di un'altra.
Lunedì notte a Brienno, in provincia di Como, due auto si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione della carreggiata precipitando nelle acque del lago. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.
Secondo quanto scrive l’agenzia italiana Adnkronos i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario.
Per il secondo occupante si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dal lago.
Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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