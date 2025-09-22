La televisione svizzera per l’Italia
In corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza

manifestanti
Centinaia di migliaia di persone hanno aderito allo sciopero in tutta Italia. Keystone-SDA

In tutta Italia è in corso uno sciopero generale che coinvolge trasporti, scuole e servizi pubblici a sostegno di Gaza, con manifestazioni in numerose città e forti disagi soprattutto nel settore ferroviario e nei trasporti urbani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

È in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo FS con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma a incrociare le braccia sono anche le e i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di lunedì. La mobilitazione nel trasporto marittimo sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.

A Milano Restano aperte 4 linee della metropolitana su 5. L’unica linea chiusa è la M4. L’astensione dal lavoro dei dipendenti dell’Atm prevede i consueti orari, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Numerose le manifestazioni indette in diverse città italiane: a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova. Sit-in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.

Manifestazione a Milano

Sono già centinaia i manifestati riuniti a piazzale Cadorna a Milano nonostante la pioggia battente per partecipare allo sciopero indetto dall’Unione sindacale di base per chiedere il cessato il fuoco a Gaza, sostenere il progetto della Global Sumud Flotilla – il gruppo di imbarcazioni che sta cercando di portare aiuti in Palestina via mare – e chiedere al governo l’interruzione di ogni relazione con Israele.

Oltre ai lavoratori del trasposto pubblico aderiscono anche docenti e personale di scuole e atenei. Il corteo partirà alle 10 da piazzale Cadorna e Il percorso prevede il passaggio nelle vie del centro per poi terminare in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione.

In molti hanno trovato rifugio dalla pioggia sotto i portici o all’interno della stazione di Cadorna.

Attualità

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

