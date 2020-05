Tra i reati ascritti, viene indicata anche un'indebita destinazione di emolumenti per oltre 4 milioni di franchi, finiti in 'indennità' aggiuntive alle retribuzioni.

L'abuso in atti di ufficio è contestato, a vario titolo, al sindaco in carica fino a giugno 2017, al vicesindaco in carica da febbraio 2014, al segretario del Comune fino a settembre 2017 e al capo Area economico-finanziaria di ruolo fino a dicembre 2018.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Campione d'Italia, indagini concluse 26 maggio 2020 - 14:50 La Procura della Repubblica di Como, con il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ha notificato a 18 persone e alla società Casinò di Campione Spa un avviso di conclusione delle indagini preliminari. I reati contestati coprono un arco temporale dal 2013 al 2018 e riguardano la gestione del Comune di Campione d'Italia e della società, dichiarata fallita a seguito del dissesto del Comune. Indagati anche due ex sindaci. Sulla gestione comunale, con riferimento a due distinte amministrazioni, la nota della Gdf precisa che "si contestano la rinuncia a crediti liquidi, certi ed esigibili vantati dal Comune di Campione d'Italia nei confronti della casa da gioco; la modifica, svantaggiosa per il Comune", della convenzione siglata nel dicembre 2014 con la società di gestione, nonché "l'ulteriore aggravamento del dissesto del Comune facendo ricorso ad anticipi di tesoreria". L'abuso in atti di ufficio è contestato, a vario titolo, al sindaco in carica fino a giugno 2017, al vicesindaco in carica da febbraio 2014, al segretario del Comune fino a settembre 2017 e al capo Area economico-finanziaria di ruolo fino a dicembre 2018. Tra i reati ascritti, viene indicata anche un'indebita destinazione di emolumenti per oltre 4 milioni di franchi, finiti in 'indennità' aggiuntive alle retribuzioni. La Gdf segnala infatti alla Procura della Repubblica di Como il reato di falsità ideologica in atti pubblici nei confronti di vari esponenti dell'amministrazione comunale, tra cui due sindaci nel periodo 2013-2018, nonché dirigenti, funzionari, membri dei revisori, contabili.