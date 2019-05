I nuovi tagli completano la più recente serie di cartamoneta europea. Come in Europa anche la Svizzera sta completando la nuova serie di banconote.

In circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro 28 maggio 2019 - 08:14 I nuovi tagli completano la più recente serie di cartamoneta europea. Come in Europa anche la Svizzera sta completando la nuova serie di banconote. Le nuove banconote da 100 e 200 euro sono in circolazione da oggi, martedì 28 maggio. Della prima, di colore verde, sono stati stampati 2,3 miliardi di pezzi. Della seconda, la BCE ha emesso 700 milioni di esemplari. Entrambe completano la seconda generazione di banconote in euro. I tagli da 5, 10, 20 e 50 euro sono stati già distribuiti. Le nuove banconote presentano diverse caratteristiche di sicurezza, per renderle, si spera, ancora di più a prova di falsificazione. Tra le principali spiccano gli ologrammi satellitari che appaiono a seconda del grado di esposizione della banconota stessa alla luce.