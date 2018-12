"46 arresti e uno in particolare, quello di Settimo Mineo, rappresentano uno dei più duri colpi inflitti dallo Stato alla mafia – ha da parte sua commentato su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio. Mineo era stato infatti eletto 'erede' di Totò Riina dopo la sua morte. Per questa gentaglia in Italia non c'è più spazio. Grazie ai carabinieri e al pool di magistrati che hanno portato a termine questa grande operazione".

Gli arresti sono naturalmente stati accolti con grande soddisfazione da chi si occupa in prima linea di contrastare il fenomeno mafioso. "Avevano sostituito Totò Riina con Settimo Mineo per far rinascere la cupola di Cosa Nostra, ma lo Stato ha vinto. Loro non si arrenderanno mai, noi neppure", ha scritto su twitter Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Tornato in libertà, ha rapidamente riannodato i fili tra le famiglie di Palermo, assumendo il ruolo di mediatore. Il 29 maggio scorso, secondo gli inquirenti, la Cupola di Cosa nostra è tornata a riunirsi, dopo ben 25 anni. E proprio Mineo è stato designato per succedere a Totò Riina, morto un anno fa. Un'"elezione" seguita passo dopo passo dagli investigatori.

Il giudice Falcone lo aveva già arrestato nel 1984. Al maxiprocesso di Palermo, che iniziò nel 1986, fu condannato a 7 anni di carcere, ridotti poi a 5 anni e 4 mesi in appello. Nel 2006 finì di nuovo dietro le sbarre per 11 anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Arrestato Settimo Mineo, il presunto capo dei capi della mafia siciliana 04 dicembre 2018 - 13:22 I carabinieri di Palermo hanno arrestato martedì all'alba 46 persone, tra cui Settimo Mineo, il nuovo boss di Cosa nostra 'eletto' nel maggio scorso. Ufficialmente gioielliere con negozio in centro di Palermo, Settimo Mineo, 80 anni, ha alle spalle una lunga storia nella mafia siciliana. Il giudice Falcone lo aveva già arrestato nel 1984. Al maxiprocesso di Palermo, che iniziò nel 1986, fu condannato a 7 anni di carcere, ridotti poi a 5 anni e 4 mesi in appello. Nel 2006 finì di nuovo dietro le sbarre per 11 anni. Tornato in libertà, ha rapidamente riannodato i fili tra le famiglie di Palermo, assumendo il ruolo di mediatore. Il 29 maggio scorso, secondo gli inquirenti, la Cupola di Cosa nostra è tornata a riunirsi, dopo ben 25 anni. E proprio Mineo è stato designato per succedere a Totò Riina, morto un anno fa. Un'"elezione" seguita passo dopo passo dagli investigatori. Gli arresti sono naturalmente stati accolti con grande soddisfazione da chi si occupa in prima linea di contrastare il fenomeno mafioso. "Avevano sostituito Totò Riina con Settimo Mineo per far rinascere la cupola di Cosa Nostra, ma lo Stato ha vinto. Loro non si arrenderanno mai, noi neppure", ha scritto su twitter Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. "46 arresti e uno in particolare, quello di Settimo Mineo, rappresentano uno dei più duri colpi inflitti dallo Stato alla mafia – ha da parte sua commentato su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio. Mineo era stato infatti eletto 'erede' di Totò Riina dopo la sua morte. Per questa gentaglia in Italia non c'è più spazio. Grazie ai carabinieri e al pool di magistrati che hanno portato a termine questa grande operazione".