Borseggiatrici seriali arrestate a Malpensa

Cento furti ai passeggeri a Malpensa, polizia arresta dieci donne Keystone-SDA

Dieci donne sono state arrestate dalla Polizia di Stato italiana perché ritenute responsabili di oltre 100 furti commessi con destrezza ai danni dei passeggeri all'aeroporto di Malpensa.

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Keystone-ATS

Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri in transito all’aeroporto di Malpensa. In dieci, tutte donne, sono state arrestate dalla Polizia di Stato italiana.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i minorenni di Milano, ha portato all’emissione delle misure cautelari in carcere per tutte le indagate e rivelato un consolidato “modus operandi”, indica mercoledì l’agenzia ANSA.

Le donne, sfruttando l’affollamento negli ascensori e nascondendo i movimenti con borse o giacche, distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore. La ricostruzione dei singoli episodi e l’individuazione delle autrici hanno richiesto un lavoro di analisi e riscontro svolto dagli agenti della Polizia di Frontiera.

Fondamentale è risultato l’esame capillare delle immagini di videosorveglianza, il confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e i servizi di appostamento e pedinamento.

All’esecuzione delle misure cautelari hanno preso parte, oltre alla Polizia di Frontiera di Malpensa, anche altri Uffici di polizia presenti sul territorio nazionale, il che evidenzia la spiccata mobilità delle indagate.

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