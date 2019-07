In un'immagine d'archivio, un aereo di Alitalia appena decollato da Milano-Linate. (Keystone / Antonio Calanni)

È decollato sabato mattina dall'aeroporto di Milano-Malpensa il primo volo ex- Linate: lo scalo cittadino resterà chiuso fino al 27 ottobre per lavori e quello più grande ne rileverà tutti i voli, fronteggiando un aumento di traffico del 30-40%.

Una volta rifatte completamente le piste, a Linate partirà la ristrutturazione del terminal. Proseguiranno almeno fino al 2021, ma con l'aeroporto in attività.

Per il primo centinaio di giorni, invece, tutto si trasferisce a Malpensa. Non solo arrivi e partenze: durante la notte di sabato, almeno 300 veicoli fra autobus per passeggeri, mezzi di soccorso e di manovra, carrelli per i bagagli e scale per gli aerei hanno preso la strada per Ferno, Varese.





(2) L'aeroporto di Milano-Linate in un'immagine aerea di Google Maps Sarà completamente ristrutturato nei prossimi due-tre anni.

Sarà un periodo caldo per gli operatori, che dovranno fronteggiare un notevole aumento di traffico, e per i passeggeri, che si ritroveranno in un aeroporto assai affollato.

Ma a guardar bene, Malpensa sarà per tre mesi quel che originariamente sarebbe dovuta diventare: l'unico scalo di Milano.





(1) Servizio del TG sul trasferimento a Malpensa, per tre mesi, di tutti i voli dell'aeroporto di Milano-Linate

Dalle immagini girate nelle prime ore del mattino, i viaggiatori sembrano aver accolto la raccomandazione di raggiungere lo scalo aereo con maggior anticipo.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 27.07.2019)

