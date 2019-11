Ogni giorno in Ticino circolano 168'400 automobili solo per lo spostamento casa-lavoro. Di queste 93'000 sono di lavoratori frontalieri. Code e rallentamenti sull'asse sud-nord del Ticino sono il pane quotidiano. Nonostante le tante misure prese, non si vede una soluzione. E noi abbiamo fatto un test...

La rete viaria del nel basso canton Ticino è da tempo sull'orlo del collasso. Sull'autostrada A2Link esterno al mattino, tra Chiasso e Lugano, la viabilità sembra andare sempre peggio. E basta qualche goccia di pioggia o un'auto in panne per peggiorare una situazione già di per sé critica.

Mercoledì mattina abbiamo provato a percorrere in auto il tratto da Chiasso a Lugano nord (fino a Vezia, per la precisione). Un tragitto di 22 chilometri in autostrada. Tempo necessario, partendo alle 8.45 del mattino: 1 ora. Velocità di crociera: 22 km/h di media. Code e colonne? Infinite.

Misure contro il traffico

Ogni giorno circolano 168'400 automobili (spostamento casa-lavoro). Circa 93'000 vetture - secondo gli ultimi dati che ci ha fornito l'Ufficio della mobilità - entrano dai valichi con l'Italia. E in quasi ogni auto c'è una sola persona. Il Ticino però, in questi anni, di fronte a queste cifre, non è rimasto con le mani in mano. Molto è stato fatto per cercare di migliorare la situazione.

I posteggi abusivi sono stati eliminati. È entrata in funzione la linea ferroviaria Stabio-Arcisate. Sono stati introdotti i limiti variabili di velocità (che vengono ridotti nelle ore di punta, aumentando così la capacità di transito sull'autostrada, per rendere più fluido il traffico, ed evitare rallentamenti e code improvvise). È stato avviato il progetto "Via libera" (per intervenire con prontezza in caso di incidenti). È stato completato il nuovo svincolo di Mendrisio. Sono state attivate le nuove navette per frontalieri. Le corsie preferenziali per il car pooling sono in fase di test.

Ecco allora, nel servizio, il viaggio da Chiasso a Lugano:

joe Il giornalista della RSI Joe Pieracci ha percorso 22 km in un'ora.

Sempre più traffico

Sulle strade svizzere ci sono però sempre più automobili. Nel 2018 il loro numero ha toccato il valore record di 4,85 milioni di unità. Come fanno sapere gli analisti di auto-i-datLink esterno, ogni anno entrano in circolazione 50'000 nuove vetture. Al contempo in Ticino cresce anche il numero dei frontalieri. E il risultato sul traffico, naturalmente, sono... code sempre più lunghe e frequenti.

+ andamento della viabilità sulle strade nazionaliLink esterno





