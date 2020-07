Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

La clientela extra-UE più vicina e assidua, per Como, è quella svizzera. © Keystone / Ti-press / Francesca Agosta

Como "cancella l'IVA", "tax free district" o "duty free a cielo aperto": con titoli di questo tenore i media online riferiscono di un'iniziativa della Confcommercio del capoluogo lariano, intenzionata a puntare sulla clientela extra-UE (in particolare svizzera) per rilanciare il commercio al dettaglio dopo la crisi del Covid. Ma qual è la novità? Una cosa è certa: per i turisti dello shopping tax free resta la necessità di una (doppia) sosta in dogana.

Il tax free è vecchio quanto la stessa Imposta sul valore aggiunto (introdotta in Italia nel 1973). I residenti fuori dall'Unione Europea hanno il diritto, per importi superiori a 154,95 euro, di acquistare esente IVA beni di consumo di cui faranno uso personale oltreconfine: il "patto" è che la merce attraversi la frontiera entro tre mesi ancora nuova.

Quel che è cambiato è la procedura, oggi completamente elettronica. Per la verità lo è da quasi due anni. Allora cosa c'è di nuovo? "Quel che parte oggi è una campagna online", spiega a tvsvizzera.it Stefano Fontolan, co-fondatore di Stamp.

Per capire, facciamo un passo indietro.

Dalla carta al codice

Fino all'agosto 2018, il commerciante rilasciava una fattura cartacea a nome del cliente, il quale al momento di lasciare l'UE doveva farne timbrare una copia da un funzionario doganale per certificare l'avvenuta esportazione. Tale copia consentiva alla persona di recuperare l'IVA, (pagata cautelarmente al momento dell'acquisto) consegnando la fattura direttamente al negoziante o appoggiandosi su un'agenzia, che agevolava il rimborso trattenendo però una commissione.

Oggi, invece, chi acquista tax free riceve una fattura elettronica. Alla frontiera, oltre a un documento d'identità e alla merce, mostra un codice, che il funzionario italiano immette nel terminale informatico della Guardia di finanza, collegato al sistema di fatturazione Otello (cui sono iscritti i commercianti). La registrazione del codice equivale al vecchio timbro.

Al viaggiatore svizzero non resta che annunciare gli acquisti sopra una certa franchigia alla dogana elvetica e pagare i relativi tributi.

Lo "sconto" alla fonte

È nel 2018 che entra in gioco, tra le altre, Stamp, una start-up fondata da quattro giovani provenienti da esperienze nel commercio elettronico e nelle tecnologie informatiche. Sviluppano un'interfaccia per facilitare ai negozianti l'uso di Otello e un'app rivolta ai clienti, ai quali promettono il recupero dell'intera imposta (per l'aliquota al 22%, l'importo esente IVA corrisponde a una riduzione di circa il 18% sul prezzo esposto).

La trovata, riassumendo, è effettuare sulla carta di credito del turista dello shopping una pre-autorizzazione (come quella degli alberghi al momento della prenotazione) equivalente all'IVA, e annullarla al momento del passaggio in dogana. Il servizio è gratuito fino a un imponibile complessivo di 500 euro in tre mesi.

La novità

Condotta principalmente sui social media, la nuova campagna mira alla potenziale clientela straniera, in particolare svizzera ma non soltanto ticinese o del Grigioni italiano: "in questi due anni ci siamo resi conto che anche molti svizzero-tedeschi si spingono fino a Como per effettuare acquisti tax free", rivela Stefano Fontolan.

Secondo quanto riferito dalla start-up e dalla confederazione di imprese, circa l'80% degli esercizi –"perlomeno di Como centro"- ha adottato Stamp come strumento per il tax free. Questa crescita ha portato a un'iniziativa congiunta. "La campagna nasce da un investimento di Stamp e Confcommercio Como, la quale per la prima volta promuove direttamente i propri negozi all'estero". E ha coniato l'espressione 'duty free a cielo aperto'.

Ma non crea confusione? Chiamare duty-free il tax free potrebbe anzi essere considerato ingannevole. "Volevamo dare l'idea che l'esperienza [di fare acquisti in Centro a Como per un turista straniero] è oggi più simile allo shopping in aeroporto, che alla vecchia procedura di rimborso".

Dal 2018 molto è cambiato, in effetti. Ma le formalità, per quanto espletate in digitale e non su carta, restano tutte: registrazione del documento d'identità, fattura, cauzione, sosta al posto di frontiera.

Svizzeri primo target

Gli svizzeri saranno il primo bersaglio della campagna di comunicazione e pubblicità. Il loro "peso" non è solo quello del turismo di giornata, ma anche dei 10 milioni di pernottamenti l'anno in Italia evocati di recente dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. La campagna è aggressiva: sono persino previsti dei buoni per consentire ai grandi acquirenti di recuperare i 10 o 20 euro di abbonamento trimestrale a Stamp.

Intanto, la Confcommercio di Como non dimentica la clientela locale (con l'operazione 'Commercianti vicini' concede una serie di sconti speciali nei negozi di abbigliamento) mentre Stamp lavora a nuove funzionalità "anche in ottica anti-Covid", per evitare spostamenti e assembramenti superflui: "a breve si potrà vedere la merce disponibile in negozio o fare una prenotazione, sempre via app", conclude Fontolan.

Per saperne di più:

art 38-quater Dpr 633 / 197 (Istituzione e disciplina IVA)Link esterno

Importazione in Svizzera e tributiLink esterno