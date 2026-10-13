Treni: meno fermate tra Zurigo e Stoccarda

Treni: meno fermate per problematica linea tra Zurigo e Stoccarda. Keystone-SDA

Le FFS e la compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn (DB) stanno adottando nuove misure per stabilizzare il collegamento tra Zurigo e Stoccarda. A partire da dicembre, il nuovo orario prevede un numero inferiore di fermate intermedie sulla tratta tedesca.

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Keystone-ATS

Con la modifica degli orari prevista per dicembre 2026, vi saranno anche margini di tempo aggiuntivi, hanno comunicato oggi le FFS e la DB in una nota congiunta. La durata del viaggio tra Sciaffusa e Stoccarda (D) aumenterà fino a 11 minuti.

Le misure aggiuntive dovrebbero contribuire a stabilizzare a lungo termine il problematico collegamento Zurigo-Stoccarda. Le FFS e la DB decideranno nella primavera del 2027 in merito al ripristino dei treni diretti ogni ora tra le due metropoli.

Dallo scorso dicembre, un treno su due in partenza da Stoccarda arriva solo fino a Singen, località tedesca situata a 20 km a nord-est di Sciaffusa, da dove parte poi un treno diretto a Zurigo. In caso di forti ritardi dei treni diretti provenienti da Stoccarda, un treno sostitutivo delle FFS subentra a Sciaffusa per garantire il collegamento.

Queste misure sono state introdotte a seguito di numerosi ritardi e cancellazioni. Secondo le FFS, hanno permesso di migliorare la puntualità media degli arrivi a Zurigo di circa 20 punti percentuali, superando l’80%.

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