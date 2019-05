Trasporti Nuovo look per i "Tilo"

Nuovo look per i "Tilo" 14 maggio 2019 - 20:28 Il rosso e blu del Canton Ticino e il verde di Regione Lombardia. Sono questi i nuovi colori dei "Tilo" (treni regionali Ticino-Lombardia) di cui i convogli si vestiranno gradualmente nei prossimi anni. Il nuovo logo e la nuova "veste" dei treni che sono ormai diventati parte del paesaggio in Lombardia e nel cantone Ticino sono stati presentati martedì a Bellinzona, alla presenza di Denis Rossi e Marco Piuri (Rispettivamente Direttore Generale e presidente di Tilo), Claudio Zali, Direttore del Dipartimento cantonale del Territorio e Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia. "La nuova livrea esprime l’identità di un treno senza confini che pone il viaggio dei propri clienti al centro del suo operato. Il cambio di immagine dei treni avverrà gradualmente e si prevede di modificare l'intera flotta entro il 2022", si legge in un comunicato diffuso da Tilo.