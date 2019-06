Tuttavia, ripercuotere i crediti di Campione sul versamento dei ristorni fiscali non è possibile, non essendoci "nessun legame né materiale né giuridico tra l'accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e la situazione debitoria creatasi nell'enclave".

A chiedere lumi al Governo federale è stato il deputato ticinese Marco Romano, che durante la tradizionale ora delle domandeLink esterno in Parlamento ha chiesto se non fosse possibile stornare il credito di Campione d'Italia, deducendolo dai ristorni fiscali (ossia quella parte di imposta alla fonte prelevata sui salari dei lavoratori frontalieri e poi retrocessa all'Italia) che ogni anno la Svizzera versa a Roma.

L'exclave italiana ha attualmente oltre cinque milioni di debiti nei confronti del cantone Ticino, della Città di Lugano e di vari privati, per servizi come l'approvvigionamento idrico o la raccolta rifiuti. Una cifra che continua a crescere e che desta non poche preoccupazioni nella Confederazione.

Per molti servizi Campione d'Italia (con in primo piano il suo imponente casinò) dipende dal cantone Ticino e in particolare dalla città di Lugano.

Il Governo svizzero è preoccupato dalla situazione economica in cui versa Campione d'Italia. Tuttavia, il debito che il comune italiano ha nei confronti di enti svizzeri non sarà scontato dai ristorni che la Confederazione versa all'Italia.

