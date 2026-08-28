Regolazione Lago Maggiore, l’elaborazione dell’accordo con l’Italia si farà nel 2027

Regolazione Lago Maggiore: elaborazione accordo con Italia nel 2027 Keystone-SDA

Un nuovo accordo bilaterale per regolare i livelli del Lago Maggiore, in sostituzione di un protocollo degli anni '40, sarà elaborato a partire dal 2027, rendendo superflua una mozione parlamentare sul tema.

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Keystone-ATS

L’elaborazione di un futuro accordo con l’Italia per la regolazione del Lago Maggiore sarà avviata nel 2027, quando si prevede la conclusione degli ultimi lavori preparatori di carattere tecnico. È quanto ha risposto il Consiglio federale a una mozione di Bruno Storni (Partito socialista ticinese), che chiede di avviare trattative in tal senso.

Il Governo raccomanda al plenum di respingere l’atto parlamentare, perché le richieste formulate da Storni sono già in fase di attuazione. Rappresentanti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dell’Ufficio dei corsi d’acqua del canton Ticino e altri attori interessati partecipano attivamente a questi lavori preparatori dal 2016, precisa l’esecutivo nella sua risposta.

Nel luglio 2019 – aggiunge ancora il Consiglio federale – l’UFAM e il Ministero italiano competente hanno concordato l’istituzione di un organismo bilaterale al fine di coordinare la gestione delle acque e i livelli idrometrici del bacino imbrifero transfrontaliero del Lago Maggiore. Il compito principale di tale organismo è sviluppare ulteriormente l’attuale protocollo di regolazione, risalente agli anni Quaranta del secolo scorso.

Nel suo atto parlamentare, Storni rammenta che con la Francia la Confederazione ha già concluso un accordo di regolazione per il Lago Lemano. Inoltre, anche per quanto riguarda il Lago Ceresio v’è una Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione dello specchio d’acqua risalente al 1955.

Il Lago Maggiore non è invece gestito in modo paritario tramite una convenzione o accordo internazionale, deplora Storni. A suo avviso, “di fronte alle intenzioni e alle sperimentazioni in corso dal 2015 che modificano la regolazione del livello a ben oltre 1,25 metri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, promosse dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, competente per la parte italiana, è fondamentale che la regolazione del livello venga gestita sulla base di un accordo o convenzione da stipulare con l’Italia”.

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