Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2018 20.42 29 settembre 2018 - 20:42

Da sabato chi non pagherà entro 15 giorni dal passaggio il pedaggio sul tratto autostradale della Pedemontana, in Lombardia, riceverà una multa e gli verranno decurtati due punti sulla patente. Conseguenze anche per gli automobilisti svizzeri.

(1) Servizio Quotidiano

Secondo gli accordi tra l'azienda che gestisce i tratti autostradali in questione (A36, A59 e A60 ) e il ministero degli interni, le multe per chi non paa il pedaggio sulla autostrada della Pedemontana riceverà a casa una multa che andrà dagli 85 ai 338 euro.

Ai contravventori verranno inoltre tolti due punti dalla patente. Il sistema di punti non esiste in Svizzera, ma anche gli automobilisti elvetici indisciplinati dovranno fare attenzione.

L'Italia tiene infatti un registro nel quale sono elencate le contravvenzioni degli automobilisti stranieri. Al raggiungimento teorico dei venti punti, un giudice potrebbe decretare il divieto di circolazione in Italia, spiega il portavoce del Touring club svizzero. Tuttavia, non è ancora chiaro in che modo questo registro possa essere consultato.

Il pagamento del pedaggio della Pedemontana, che non prevede caselli autostradali ma un sistema di controllo elettronico, ha fatto molto discutere in Svizzera.

Inizialmente, per gli automobilisti stranieri era difficile riuscire a pagare perché per farlo l'azienda chiedeva di registrarsi sull'apposito sito fornendo informazioni, come la partita Iva, che i i non italiani non possiedono.

Con il passare del tempo, le cose si sono semplificate e il metodo di pagamento sul sito della PedemontanaLink esterno è ora più facile e intuitivo.







tvsvizzera.it/Zz con RSI (QUotidiano del 29.09.2018)

