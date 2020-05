Dal mercoledì quindi non cambierà la situazione per chi vuole entrare in Svizzera. L'accesso alla Confederazione da parte di cittadini italiani sarà possibile solo per i lavoratori frontalieri, i detentori di un permesso valido o chi si trova in una situazione di assoluta necessità. "La valutazione della necessità rientra nel margine d’apprezzamento dell’autorità cui compete il controllo al confine", si legge sul sito dell'amministrazione federale.

La Svizzera, dal canto suo, aveva comunicato il 27 maggio che la data di una riapertura dei confini con l'Italia non è ancora stata decisa, sottolineando comunque che sicuramente non sarà il 3 giugno.

Il governo italiano ha confermato che il 3 giugno, alle frontiere italiane, cadrà l'obbligo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Schengen, quindi anche la Svizzera, e dalla Gran Bretagna. Per il resto dei cittadini europei tale obbligo cadrà dal 15 giugno.

