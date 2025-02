Operazione anti-’ndrangheta, due arresti anche in Ticino

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Centre Patronal vuole modificare le condizioni per il diritto alla pensione completa: gli anni di contributi, cioè 44, dovrebbero sostituire l'età di riferimento. Per il 2° pilastro, intende migliorare le prestazioni sulla base di maggiori risparmi.

