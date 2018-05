In verde, la media di maggio. In blu, il numero effettivo di giorni di pioggia in maggio 2018.

A sud delle Alpi, maggio sarà ricordato per il maltempo. Spesso di breve durata, ma frequente: in alcune zone le giornate le giornate di pioggia sono state 21. Il Quotidiano della RSI ha chiesto un commento agli esperti di MeteoSvizzera.

Impennata dei giorni di pioggia a sud delle Alpi 31 maggio 2018 - 20:35 A sud delle Alpi, maggio sarà ricordato per il maltempo. Spesso di breve durata, ma frequente: in alcune zone le giornate le giornate di pioggia sono state 21. Il Quotidiano della RSI ha chiesto un commento agli esperti di MeteoSvizzera. I pluviometri dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia hanno registrato poca acqua, nel complesso. Ma le giornate di pioggia di maggio, mostra il grafico, sono state fino a 10 oltre la media mensile (Stabio). A Lugano è piovuto 20 giorni, a Locarno 19. Il record, osserva Marco Gaia, responsabile del Centro meteorologico regionale Sud, è stato solo sfiorato. Tuttavia, per un cambiamento, occorrerà aspettare ancora una decina di giorni.