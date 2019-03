Non è determinante il reddito del singolo lavoratore, ma quello dell'intera famiglia. Attenzione inoltre alla casa di proprietà [immagine d'archivio]. (RSI-SWI)

Il sindacato OCST denuncia l'operato in Ticino di alcuni intermediari assicurativi, che prometterebbero ai lavoratori frontalieri il recupero parziale o totale dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera, informandoli in maniera incompleta. I broker respingono le accuse.

Sono stati gli stessi lavoratori, a segnalare all'Organizzazione cristiano-sociale ticinese di aver ricevuto tali offerte.

Diana Camenzind, della sede locarnese del sindacato, spiega che ottenere la correttiva d'imposta -possibile se almeno il 90% del reddito è conseguito in Svizzera- bisogna, in sostanza, non possedere una casa in Italia poiché questa "vale come reddito". Inoltre, a fare testo, non è il guadagno del singolo lavoratore, ma quello dell'intera famiglia.

"Nello specifico", spiega il broker Enrico Parenti, "gli eventuali altri redditi al di fuori della Svizzera" non devono superare il 10% del reddito realizzato qui. Altrimenti, la richiesta di restituzione è possibile "solo con determinate specifiche, come ad esempio il pagamento di alimenti".

Leggere bene prima di firmare

Parenti respinge le accuse di malafede, anche per quanto riguarda il terzo pilastro, che gli intermediari assicurativi consiglierebbero di stipulare dicendo che in Italia può non essere dichiarato in Italia.

"Questo è falso", chiarisce il broker. "In ogni caso, al momento in cui uno riscatta il capitale ha comunque l'obbligo di dichiararlo all'Ufficio delle imposte", e "comunque col libero scambio l'informazione arriverebbe al fisco italiano".





(1) Servizio del Quotidiano su denuncia dell'OCST di broker che informerebbero male i frontalieri su possibili detrazioni d'imposta

In generale, sintetizza Diana Camenzind, si consiglia ai lavoratori cui venisse proposta una polizza di portarla a casa, rileggerla bene e se possibile farla controllare da qualcuno del mestiere.

Si attendono i pareri dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziaria FINMA e del Cantone Ticino, contattati in merito dall'OCST.

tvsvizzera.it/r con RSI (Quotidiano del 20.03.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.