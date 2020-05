L'attenzione degli inquirenti, che hanno ricostruito i meccanismi con i quali i destinatari finali delle provviste finanziarie hanno costituito un tesoretto all'estero non dichiarandolo al Fisco, si è concentrata soprattutto sul rientro in Italia dei patrimoni, depositati nelle cassette di sicurezza di banche o uffici di cambio da residenti in diverse province italiane.

I trasferimenti illeciti avvenivano -stando alle indagini, e come mostrano alcune immagini- su "auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce i due capoluoghi".

Il riciclaggio transnazionale di valuta, osserva la Guardia di finanza in una notaLink esterno , è un fenomeno "che caratterizza la provincia comasca che non solo è situata sul confine con la Svizzera, ma si colloca anche a metà strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano"; "i flussi finanziari che passano da Como si diramano poi per l'intera Italia", si apprende.

La Guardia di finanza di Como ha arrestato due persone e sequestrato 36 chilogrammi d'oro, circa 660'000 euro in contanti e cinque automobili, in un'operazione contro un gruppo criminale che riciclava proventi di reati tributari ai danni del fisco italiano e del commercio abusivo di oro, attraverso il trasferimento fraudolento in Svizzera di valuta e oro da investimento coniato in monete.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Blitz anti-riciclaggio, confiscati 36 kg d'oro 04 maggio 2020 - 21:10 La Guardia di finanza di Como ha arrestato due persone e sequestrato 36 chilogrammi d'oro, circa 660'000 euro in contanti e cinque automobili, in un'operazione contro un gruppo criminale che riciclava proventi di reati tributari ai danni del fisco italiano e del commercio abusivo di oro, attraverso il trasferimento fraudolento in Svizzera di valuta e oro da investimento coniato in monete. Le persone denunciate a piede libero nell'ambito dell'inchiesta 'Panni sporchi', condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinata dalla Procura di Como, sono 19. Il riciclaggio transnazionale di valuta, osserva la Guardia di finanza in una nota, è un fenomeno "che caratterizza la provincia comasca che non solo è situata sul confine con la Svizzera, ma si colloca anche a metà strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano"; "i flussi finanziari che passano da Como si diramano poi per l'intera Italia", si apprende. I trasferimenti illeciti avvenivano -stando alle indagini, e come mostrano alcune immagini- su "auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce i due capoluoghi". L'attenzione degli inquirenti, che hanno ricostruito i meccanismi con i quali i destinatari finali delle provviste finanziarie hanno costituito un tesoretto all'estero non dichiarandolo al Fisco, si è concentrata soprattutto sul rientro in Italia dei patrimoni, depositati nelle cassette di sicurezza di banche o uffici di cambio da residenti in diverse province italiane. L'indagine ha preso piede dopo l'arresto in flagranza di reato, poco più di due anni fa, di un imprenditore lombardo e uno spallone intenti a scambiarsi un pacco di banconote del valore di poco meno di 140'000 euro nei pressi di un casello autostradale. Da lì sono stati effettuati controlli sull'asse Lugano-Milano che hanno permesso di svelare i flussi da e per la Svizzera.