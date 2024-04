Il Governo grigionese in visita in Lombardia

Al centro dei colloqui il rafforzamento del dialogo istituzionale tra i due territori confinanti.

Il Governo retico è stato oggi ricevuto a Milano dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Al centro dei colloqui vari temi di carattere transfrontaliero nonché il rafforzamento del dialogo istituzionale tra Grigioni e Lombardia.

L’incontro ha offerto l’opportunità per approfondire diverse questioni in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026 nonché al tema dei frontalieri. I partecipanti hanno inoltre discusso dello stato di attuazione dei progetti Interreg Italia-Svizzera, indica una nota odierna del governo retico.

Il Governo grigionese ha inoltre colto l’occasione per presentare ai vicini italiani le attività in relazione ai festeggiamenti per il 500° anniversario del Libero Stato delle Tre Leghe. Questo storico giubileo sarà festeggiato in autunno e la Lombardia è cordialmente invitata a partecipare ai festeggiamenti, viene sottolineato.