Terremoto di magnitudo 2,9 sul versante italiano del Gran San Bernardo
Un terremoto di magnitudo 2,9 ha interessato la scorsa notte il versante italiano del passo del Gran San Bernardo, venendo avvertito localmente ma senza che si prevedano danni.
La notte tra martedì e mercoledì, nei pressi del passo del Gran San Bernardo (canton Vallese/Italia), sul versante italiano, si è verificato un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter.
Secondo il Servizio sismico svizzero (SED), che ha sede al Politecnico federale di Zurigo, la scossa è stata avvertita con una certa intensità nelle vicinanze dell’epicentro.
Il sisma si è verificato all’1.31 all’Aiguille de Leschaux, 11 chilometri a ovest del passo, secondo quanto riportato in un annuncio automatico dal SED. In genere, non si prevedono danni per un episodio di questo magnitudo.
