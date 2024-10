Fermato in dogana a con 20’000 chilogrammi di pneumatici che voleva smaltire in Italia

Altri sviluppi I Nobel in fisica hanno gettato le basi per l’Intelligenza Artificiale Questo contenuto è stato pubblicato al I ricercatori insigniti del Premio Nobel per la Fisica hanno gettato le basi per gli attuali modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT. Secondo un esperto svizzero, l'influenza di questa ricerca è oggi enorme. Di più I Nobel in fisica hanno gettato le basi per l’Intelligenza Artificiale

Altri sviluppi Zurigo e Berna migliori stazioni d’Europa Questo contenuto è stato pubblicato al Due stazioni svizzere dominano la classifica in base all'European Railway Station Index 2024: ancora una volta al primo posto si trova quella di Zurigo che ha ottenuto 101 punti. Seconda appare la stazione di Berna. Di più Zurigo e Berna migliori stazioni d’Europa

Altri sviluppi Kate Winslet a Zurigo per presentare il suo film “Lee” Questo contenuto è stato pubblicato al L'attrice britannica Kate Winslet ha presentato ieri sera il suo film "Lee" allo Zurich Film Festival (ZFF) dove ha ricevuto anche il Golden Icon Award alla carriera. Si è avvicinata al pubblico stringendo qualche mano, firmando autografi e scattando selfie. Di più Kate Winslet a Zurigo per presentare il suo film “Lee”

Altri sviluppi Israele uccide un altro alto comandante di Hezbollah Questo contenuto è stato pubblicato al L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso un altro alto comandante di Hezbollah, mentre parallelamente sta espandendo le sue incursioni di terra nel sud del Libano. Di più Israele uccide un altro alto comandante di Hezbollah

Altri sviluppi La SUVA risparmia 105 milioni grazie ai controlli delle fatture Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2023 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (SUVA) ha risparmiato 105 milioni di franchi di spese mediche, il 10% in più rispetto all'anno precedente, grazie a controlli di fatture. Di più La SUVA risparmia 105 milioni grazie ai controlli delle fatture

Altri sviluppi Il mattone è sempre più caro in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Comprare casa in Svizzera costa sempre di più: nel terzo trimestre del 2024 i prezzi effettivi sono aumentati dell'1,6% per le case e dello 0,9% per gli appartamenti. Di più Il mattone è sempre più caro in Svizzera

Altri sviluppi La Svizzera ha installazioni militari nelle scuole? Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo il portale Infosperber, nella Confederazione ci sarebbero delle installazioni militari sotto le scuole. Di più La Svizzera ha installazioni militari nelle scuole?

Altri sviluppi Non solo cassa malati: nel 2025 aumenterà il costo di diverse assicurazioni Questo contenuto è stato pubblicato al Premi di cassa malati in aumento l'anno prossimo? Non solo loro, anche le altre assicurazioni diventeranno più care, riferisce oggi La Liberté. Di più Non solo cassa malati: nel 2025 aumenterà il costo di diverse assicurazioni

Altri sviluppi Gaza, a un anno dal conflitto diverse manifestazioni in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il mondo ricorda le vittime di Hamas, ma punta il dito anche contro un aumento generalizzato dell’antisemitismo. Di più Gaza, a un anno dal conflitto diverse manifestazioni in Svizzera