Fermato al confine italo-svizzero di Brogedacon oltre 15 kg di cocaina in auto
Al confine italo-svizzero, un cittadino domenicano è stato arrestato per traffico internazionale di droga dopo che la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 15 chili di cocaina occultati in un doppiofondo della sua auto.
Stava passando la frontiera tra Svizzera e Italia con oltre 15 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo sotto i sedili posteriori dell’auto. Per questo un domenicano residente in Spagna è stato arrestato in flagranza per traffico internazionale di droga.
Con le attività di vigilanza alle dogane rafforzate per i Giochi di Milano-Cortina, il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza di Ponte Chiasso hanno fermato un’auto in entrata in Italia con targa svizzera, non intestata al guidatore. Quest’ultimo si è subito mostrato nervoso e ha spiegato di dover andare a Genova, senza specificare i motivi del viaggio. Per questo motivo il controllo è stato esteso sulla persona, sui bagagli e sulla stessa auto.
I militari hanno trovato un piccolo doppiofondo ricavato nel vano portaoggetti del cruscotto, risultato però vuoto. L’ispezione sull’auto è stata ulteriormente approfondita e nel retro dei sedili posteriori è stato scoperto un secondo e più capiente doppiofondo, con all’interno oltre 15 chili di cocaina, divisi in 14 panetti.
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