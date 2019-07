In base all'intesa siglata davanti ai media Philipp Plein sarà il Fashion partner dell'Ac Monza per le prossime tre stagioni, curando l'abbigliamento di dirigenti e giocatori in tutte le occasioni ufficiali.

Berlusconi dallo stilista Plein a Lugano 18 luglio 2019 - 19:42 Dopo l'Inter, che la settimana scorsa ha svolto la sua prima settimana di preparazione allo Stadio Cornaredo, anche l'ex presidentissimo del Milan, attuale proprietario del Monza, Silvio Berlusconi è giunto in elicottero in riva al Ceresio per questioni di tipo calcistico. Scopo della visita era un accordo di sponsorizzazione con lo stilista "luganese" Philipp Plein che già collabora con le società calcistiche Roma e Monaco e con la squadra di hockey del Lugano. In base all'intesa siglata davanti ai media Philipp Plein sarà il Fashion partner dell'Ac Monza per le prossime tre stagioni, curando l'abbigliamento di dirigenti e giocatori in tutte le occasioni ufficiali. Accompagnato dal fratello Paolo e dal fido Adriano Galliani, l'ex presidente del Consiglio italiano si è poi soffermato con i numerosi rappresentanti dell'informazione, molti dei quali provenienti dalla vicina Penisola, parlando del futuro della società brianzola che ha acquistato recentemente, del suo rapporto con la Svizzera e del momento politico in Italia.