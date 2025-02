Fare un caffè non è semplice e la Svizzera a volte batte l’Italia

Chi fa il caffé può decisamente incidere sulla qualità finale della tazzina di caffé. Keystone / Christian Beutler

Preparare un buon caffè non è affatto semplice, e il caffè che si beve in Italia non è sempre il migliore. L’espresso è una delle bevande più amate in Italia e nella Svizzera italiana, ma dietro una tazzina di caffè ci sono molteplici fattori che determinano la qualità finale.

3 minuti

Federica Bonetti e Olmo Invernizzi, Patti chiari RSI

Patti Chiari, la trasmissione della RSI per i consumatori e le consumatrici, ha dedicato un’intera puntata al caffè, una bevanda che consumiamo quotidianamente, spesso senza prestare particolare attenzione alla sua qualità. Tendiamo a essere abitudinari, frequentando sempre lo stesso bar, e non è certo la qualità del caffè che ci spinge a cambiare locale.

La trasmissione ha cercato di indagare come viene controllata la qualità del caffè che arriva in Europa, mettendo infine alla prova i caffè serviti nei bar ticinesi e nei comuni italiani di confine, consapevole che la miscela scelta dal bar e la mano del barista sono fondamentali per un buon risultato.

>>La puntata dedicata al caffè di Patti Chiari della RSI:

Il controllo della qualità del caffè

I nostri colleghi hanno iniziato il loro viaggio a Trieste, una delle capitali italiane del caffè insieme a Napoli, per scoprire da dove provengono i chicchi e come vengono controllati prima di essere torrefatti in Italia e in Svizzera. I controlli includono test a campione per rilevare eventuali muffe, verificare la dimensione e le imperfezioni dei chicchi, ma la vera valutazione avviene solo al momento dell’assaggio. Un lungo percorso che ci fa scoprire tutto ciò che c’è dietro alla tazzina che beviamo ogni giorno.

Test dei caffè

Nel programma è stato anche testato il caffè servito in vari bar della Svizzera italiana e dell’Italia di confine, con la collaborazione di Andrej Godina, uno dei più esperti assaggiatori professionisti d’Italia. I parametri considerati sono stati crema, aroma, sapore, corpo e retrogusto. Ogni barista ha ricevuto un punteggio tra 3 e 8, con il 6 assegnato a un caffè che, pur non avendo un aroma particolarmente complesso, non presenta difetti evidenti – in altre parole, un caffè standard.

Ma il test non si è limitato alla qualità del caffè: sono stati controllati anche la pulizia delle macchine e dei filtri, e la formazione dei baristi. Se la materia prima è essenziale, la preparazione del barista può fare la differenza tra un caffè eccellente e uno mediocre.

Risultato sorprendente

Con grande sorpresa, il miglior caffè è stato servito in un bar di via Nassa a Lugano, che ha ottenuto un punteggio di 8. La maggior parte degli altri locali ha ricevuto voti tra 6 e 7. Tuttavia, sono emerse delle criticità in alcuni bar, con i due ultimi posti occupati da locali italiani. Questo dimostra che, pur essendo la cultura e la tradizione del caffè parte integrante della quotidianità italiana, non sempre sono sinonimo di eccellenza.