Elicottero precipita sul Lago Maggiore, morto uno svizzero

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche il 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Keystone-SDA

Un cittadino svizzero ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite nello schianto di un elicottero privato, precipitato per cause da accertare subito dopo il decollo da una villa a Solcio di Lesa.

1 minuto

ANSA

È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente in elicottero avvenuto nella tarda mattinata di venerdì a Solcio di LesaCollegamento esterno (Novara), sul Lago Maggiore, circa 10 chilometri a sud di Stresa. La vittima era un cittadino svizzero che abitava nella zona.

Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato a terra. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo.

A quanto si apprende, la vittima è un uomo ultrasettantenne, cittadino svizzero, che abitava in una villa sulla foce dell’Erno da dove è decollato il velivolo (sono in corso accertamenti per capire se avesse anche la cittadinanza italiana).

Da una prima ricostruzione, sarebbe stato ai comandi del velivolo, precipitato in fase di decollo. I tre feriti sono di nazionalità straniera ed erano amici della vittima.

La famiglia dell’uomo è nota nell’ambito della finanza, scrive l’agenzia di stampa italiana ANSA. Sul posto, oltre al 118 e all’elisoccorso, eraqno presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.

Articoli più popolari