Varesotto, frana blocca statale e ferrovia 14 dicembre 2018 - 13:22 La linea ferroviaria fra Cadenazzo e Luino e la strada statale tra Luino e il valico di Zenna sono interrotte a causa di una frana a Maccagno, in territorio italiano, sul Lago Maggiore. Non vi sono feriti. Un treno delle Ferrovie federali svizzere è stato danneggiato. Stando a quanto indicato da un portavoce delle Ferrovie federali (Ffs) al'l'agenzia Keystone-Ats, lo scoscendimento si è verificato intorno alle 02:00 del mattino. Sono rimasti danneggiati una locomotiva di Ffs Cargo International come pure due vagoni. Non vi sono feriti. I viaggiatori che dal Sopraceneri sono diretti all'aeroporto di Malpensa vengono deviati attraverso Mendrisio. Fra Cadenazzo e Luino circolano autobus sostitutivi. I disasgi ferroviari dureranno fino alle 20:00, hanno comunicato le Ffs. Anche la strada statale tra Maccagno con Pino e Veddasca e Luino è chiusa al traffico. Secondo quanto comunicato dalla Radiotelevisione svizzera i primi responsi sulla portata del danno arriveranno verosimilmente a metà del pomeriggio di venerdì. Per i frontalieri italiani che lavorano in Ticino l’unica possibilità di raggiungere Maccagno dalla Svizzera è entrare dal valico di Indemini.