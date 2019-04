Per il prossimo mese di dicembre, quando come ogni anno cambierà l'orario ferroviario, non ci saranno novità in questo senso. Forse con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri, prevista per fine 2020, i tempi di percorrenza, almeno da Bellinzona potrebbero diminuire.

Lugano-Malpensa, treno diretto ma troppo lento 11 aprile 2019 - 18:49 Da giugno collegamento ferroviario diretto con l'aeroporto di Malpensa a partire da Bellinzona e Lugano. Sarà garantito un collegamento all'ora. Unica pecca è il tempo di percorrenza: un'ora e mezza da Lugano. Troppo. Lo si era già annunciato a dicembre al momento dell'introduzione del nuovo orario ferroviario per il 2019. Se da un lato questa nuova offerta viene accolta positivamente, c'è un punto interrogativo: oltre 90 minuti da Lugano a Malpensa. 2 ore e 7 minuti da Bellinzona. I tempi di percorrenza sono decisamente elevati e soprattutto per nulla concorrenziali con l'offerta stradale. Il bus che attualmente collega i centri principali del canton Ticino all'aeroporto milanese di Malpensa - traffico permettendo - impiega poco più di un'ora da Lugano. Per il prossimo mese di dicembre, quando come ogni anno cambierà l'orario ferroviario, non ci saranno novità in questo senso. Forse con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri, prevista per fine 2020, i tempi di percorrenza, almeno da Bellinzona potrebbero diminuire.