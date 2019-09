Al termine della fase test ai tre valichi di Novazzano-Marcetto, Pedrinate e Ponte Cremenaga, protrattasi per sei mesi nel 2017 e all'origine di alcune incomprensioni con Roma che aveva convocato l'ambasciatore svizzero Giancarlo Kessler, il governo federale aveva deciso di revocare la misura, ritenuta inefficace per gli scopi prefissati.

Chiusura notturna delle dogane, gli Stati insistono 09 settembre 2019 - 18:14 La Camera alta elvetica insiste nella sua linea dura sui valichi doganali tra Ticino e Italia, che irrita non poco oltre confine. Per il Consiglio degli Stati non va infatti archiviata la mozione depositata nel 2014 dalla deputata leghista Roberta Pantani che invitava Berna a chiudere le dogane secondarie di notte, dalle 23 alle 5, per arginare la criminalità transfrontaliera. Al termine della fase test ai tre valichi di Novazzano-Marcetto, Pedrinate e Ponte Cremenaga, protrattasi per sei mesi nel 2017 e all'origine di alcune incomprensioni con Roma che aveva convocato l'ambasciatore svizzero Giancarlo Kessler, il governo federale aveva deciso di revocare la misura, ritenuta inefficace per gli scopi prefissati. E successivamente, rispondendo lo scorso dicembre alla stessa parlamentare leghista, aveva ribadito la sua contrarietà a nuove chiusure. Ma a giudizio dei senatori, i recenti casi di bancomat scassinati e di distributori di carburanti rapinati durante la notte nel Mendrisiotto rendono attuale l'atto parlamentare. La questione resta quindi aperta, soprattutto a ridosso delle elezioni federali di ottobre, e novità potrebbero esserci nei prossimi mesi.