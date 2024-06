Alla dogana con oltre un centinaio di litri di alcol nel camper

Un conducente italiano è stato multato e respinto al valico grigionese di Zernez per un tentativo di contrabbando.

I doganieri elvetici hanno rinvenuto 135 litri di alcol puro in bottiglie di vario genere in un camper durante un controllo alla dogana di La Drossa (Zernez) nei Grigioni, avvenuto il 21 maggio scorso.

L’uomo alla guida del mezzo privato è stato multato pesantemente e rispedito in Italia, indica una nota dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Durante un’ispezione, i funzionari hanno trovato nell’automezzo decine di bottiglie che avrebbero dovuto contenere acqua, latte, shampoo e grappa ma che in realtà al loro interno avevano tutte alcol puro (etanolo).

L’autista del veicolo, che è stato multato per un importo di cinque cifre, non ha voluto però corrispondere il dazio previsto per l’ingente quantitativo di alcol trasportato e per questo motivo è stato respinto in Italia con tutto il suo carico.

L’etanolo, vale a dire l’alcol puro che è utilizzato anche come solvente e disinfettante, per scopi medici o cosmetici e come carburante, viene impiegato nel settore alimentare come additivo legale per le bevande alcoliche.