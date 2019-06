Florijana Ismaili gioca nella squadra della capitale, lo Young Boys. (Keystone / Walter Bieri)

Florijana Ismaili, giocatrice della nazionale femminile svizzera di calcio, è dispersa da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Como.

Le ricerche sono ancora in corso, ma si teme che la giovane sia annegata.

La ragazza, di 24 anni, nel pomeriggio di sabato aveva noleggiato un'imbarcazione con un'amica nella zona di Musso, a una ventina di chilometri dalla frontiera ticinese. Si è tuffata per fare un bagno, ma non è più riemersa. L'amica ha dato subito l'allarme e sul lago sono arrivate le squadre speciali dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche non hanno avuto esito.

(1) turista elvetica dispersa nel lago di Como

Florijana Ismaili è una centrocampista dello Young Boys, che su Twitter ha annunciato la sua scomparsa: "I responsabili dello Young Boys sono stati informati che la nostra giocatrice Florijana Ismaili è data per dispersa dopo un incidente balneare sul lago di Como. Le azioni di ricerca della polizia sono ancora in corso. Siamo molto preoccupati ma non abbiamo perso la speranza che tutto si risolva per il meglio".

"Siamo in stretto contatto con i membri della famiglia", afferma ancora la squadra. "Non possiamo fornire ulteriori informazioni in questo momento e vi informeremo non appena ne sapremo di più".

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.