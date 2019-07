Da parte sua Matteo Salvini ha smentito categoricamente l’accordo. E l’Eni ha aggiunto che la fornitura non è mai avvenuta. Il polverone però sui presunti finanziamenti della Lega di Mosca non sembra esaurirsi.

Contattata dalla RSI, l'azienda ha detto di non voler commentare informazioni stampa, perché quotata in borsa.

Come si vede dal registro di commercio, la società è anche attiva dall’aprile 2019 a Chiasso, in corso San Gottardo. La Luckoil-Litasco è uno dei principali operatori petroliferi a livello internazionale, con 10 sedi in tutto il mondo. Ha scambiato nel 2017 oltre 85 milioni di tonnellate di petrolio grezzo, oltre 3,5 milioni di barili al giorno.

Fa discutere in Italia e non solo il presunto finanziamento da parte di Mosca alla Lega di Matteo Salvini, tanto che la procura di Milano per vederci chiaro ha aperto un fascicolo. Ora una società petrolifera con sede a Chiasso e Ginevra figura nelle trascrizioni audio sui presunti finanziamenti russi al partito italiano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lega e petrolio, la connessione elvetica Mattia Pacella, RSI 12 luglio 2019 - 20:57 Fa discutere in Italia e non solo il presunto finanziamento da parte di Mosca alla Lega di Matteo Salvini, tanto che la procura di Milano per vederci chiaro ha aperto un fascicolo. Ora una società petrolifera con sede a Chiasso e Ginevra figura nelle trascrizioni audio sui presunti finanziamenti russi al partito italiano. La questione si fa dunque anche svizzera. Dalle trascrizioni dell’audio riferite dal sito americano Buzzfeed, infatti, si legge che il finanziamento sarebbe potuto transitare anche dal nostro paese. Il meccanismo era chiaro: la società petrolifera Russa Rosneft avrebbe venduto all’italiana Eni 3 milioni di tonnellate di petrolio in un anno. Il tutto con uno sconto di circa 65 milioni di dollari, che sarebbero poi finiti nelle tasche della Lega. L’acquisto e la vendita sarebbero stati effettuati attraverso banche e intermediari nel settore. E tra questi intermediari sarebbe citata anche una società petrolifera elvetica: la Litasco, controllata dalla Luckoil, che ha la sua sede principale a Ginevra. Come si vede dal registro di commercio, la società è anche attiva dall’aprile 2019 a Chiasso, in corso San Gottardo. La Luckoil-Litasco è uno dei principali operatori petroliferi a livello internazionale, con 10 sedi in tutto il mondo. Ha scambiato nel 2017 oltre 85 milioni di tonnellate di petrolio grezzo, oltre 3,5 milioni di barili al giorno. Contattata dalla RSI, l'azienda ha detto di non voler commentare informazioni stampa, perché quotata in borsa. Da parte sua Matteo Salvini ha smentito categoricamente l’accordo. E l’Eni ha aggiunto che la fornitura non è mai avvenuta. Il polverone però sui presunti finanziamenti della Lega di Mosca non sembra esaurirsi.