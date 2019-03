Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Maturità "facilitata", il Ticino indaga 28 gennaio 2019 - 20:00 Sono una trentina gli studenti dell'istituto Fogazzaro che hanno conseguito la maturità a Pomigliano d'Arco e che attualmente frequentano l'università in Ticino. Ora la magistratura ticinese sta valutando se aprire un'inchiesta sul conseguimento fraudolento della maturità. Il servizio di Falò, la trasmissione di approfondimento della Radiotelevisione svizzera, sull'Istituto scolastico privato Fogazzaro di Lugano e le maturità "facilitate" a Pomigliano d'Arco ha spinto la magistratura ticinese a valutare se aprire o no un'inchiesta. Intanto il Dipartimento dell'eduzione ticinese ha deciso di avviare un'inchiesta amministrativa con sospensione temporanea e cautelativa dell'autorizzazione nei confronti dell'istituto Fogazzaro che a sua volta ha interposto ricorso contro questa istanza. Secondo quanto trapelato, sarebbero 54 su 58 gli studenti iscritti da privatisti agli esami di maturità a Pomigliano D'Arco. Intanto tra coloro che hanno conseguito negli anni scorsi la maturità nella località campana, una dozzina sono iscritto alla Scuola Universitaria della Svizzera italiana (Supsi) e ben 26 sono iscritti all'Università della Svizzera italiana (Usi). Cosa succederà a questi studenti? In base al Codice penale svizzero il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e il suo uso potrebbero avere conseguenze pecuniarie ma anche detentive. Ma la questione dipende unicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano che deve decidere se riconoscere o meno la validità di queste maturità.