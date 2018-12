Diritto d'autore

Italiano in fermento nella Berna federale 17 dicembre 2018 - 20:37 Qual è lo stato di salute dell'italiano in seno all'amministrazione federale e al Parlamento svizzero? Per la prima volta nella storia, il Consiglio nazionale parla italiano. O meglio, la neo-eletta presidente della Camera bassa del Parlamento svizzero, la ticinese Marina Carobbio, ha annunciato che condurrà i lavori nella sua lingua madre. Ai 246 parlamentari, che non tutti masticano la lingua di Dante, è stato distribuito un vademecum con la traduzione dei termini più spesso utilizzati. E nel Dipartimento degli affari esteri, guidato dal novembre 2017 da un altro ticinese, Ignazio Cassis, è aumentata di molto la richiesta da parte del personale di corsi di italiano. Sono segnali che vanno nella buona direzione? L'approfondimento della trasmissione Il Quotidiano: