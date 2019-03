Gli studenti ticinesi sono ottimi in matematica e buoni in scienze naturali, ma medi in lettura. Questi i risultato del Rapporto cantonale sullo studio PISA 2015.

Ottimi risultati in matematica, buoni in scienze naturali e medi in lettura. La scuola ticinese esce bene dal rapportoLink esterno cantonale sull’indagine PISA 2015 che - ricordiamo - viene effettuata ogni tre anni in questi ambiti e consente il confronto di allievi quindicenni di diversi paesi del mondo.

Il rapporto permette inoltre di affermare che in tutti e tre gli ambiti studiati il canton Ticino presenta un sistema scolastico maggiormente equo e riesce a contenere in maniera più efficace le disparità tra i risultati degli allievi.

Rispetto agli altri paesi, infine, la proporzione di allievi ticinesi che ottengono risultati scarsi è bassa nei tre ambiti e ci sono margini di miglioramento relativi all'eccellenza. Sia in scienze, che in lettura la proporzione di allievi molto competenti è ancora inferiore rispetto a altre realtà.



Matematica

Unicamente Singapore (564 punti) e due province cinesi (Hong Kong con 548 e Macao con 544) ottengono prestazioni migliori statisticamente significative in matematica rispetto al Ticino (533). Tutti gli altri (64 Paesi) hanno invece una media statisticamente inferiore rispetto al Ticino, tra cui tutti i Paesi di riferimento e la Svizzera, che ottiene un risultato di 521 punti. La media OCSE è di 490 punti, esattamente il punteggio ottenuto dall'Italia.



Lettura

Il Ticino, con una media di 498 punti, non si distingue in modo statisticamente significativo dalla media OCSE (493 punti) e neppure da quella svizzera (492). Dieci Paesi hanno una media superiore statisticamente significativa rispetto a quella ticinese, tra cui il Canada (527) e la Finlandia (526). 22 Paesi, compresi la Germania (509), la Francia (499) e il Belgio (499) registrano risultati in lettura equivalenti a quelli ticinesi. 39 Paesi, tra cui l’Austria (485), l’Italia (485) e il Lussemburgo (481), si collocano alle spalle del Ticino con uno scarto statisticamente significativo.



Reazioni ticinesi

Che cos’è PISA? Dall’anno 2000, la Svizzera partecipa sistematicamente all’indagine PISA (Programme for International Student Assessment), promossa dall’OCSE. L’indagine, che si svolge ogni tre anni, consiste in un test standardizzato sostenuto da allievi quindicenni in tre ambiti specifici: le scienze naturali, la matematica e la comprensione dello scritto (lettura).











