Ticino da salvare Flavia Baciocchi, RSI Falò 24 novembre 2019 - 15:00 Alpeggi che cadono a pezzi, case e villaggi in rovina: sono molte le vestigia del passato del canton Ticino che si stanno lentamente sgretolando. Ma è davvero necessario conservarle tutte? Come scegliere quali salvare o quali lasciare nelle mani della natura? E soprattutto, per chi e per che cosa? Non si rischia di creare musei a cielo aperto suggestivi da visitare ma non per viverci? In questa puntata del settimanale di approfondimento della RSI, Falò, gli esempi e le risposte di chi conserva, anche a proprie spese, un patrimonio che rappresenta le nostre radici storiche e culturali. Ospite in studio l'architetto Fabio Giacomazzi, presidente della Fondazione Corippo.