Gli alchimisti del dolce Falò, Leonardo Colla 02 novembre 2019 - 17:32 Fino a qualche anno fa, le star del palato erano soprattutto dei cuochi. Oggi anche i pasticceri hanno conquistato un posto al sole. Nell'approfondimento di Falò, il mondo dell'alta pasticceria in Ticino, tra rivisitazione della tradizione e sfide internazionali. La pasticceria di alta gamma è fatta di grandi firme internazionali, proprio come succede nel mondo della moda. Dei veri e propri artisti del dessert, che sfornano piccoli, grandi capolavori, frutto di sacrifici, ingegno e creatività. Al pari degli chef stellati, i pasticceri di tendenza sono diventati delle star con tanto di fan che accorrono ai loro eventi. Figure di riferimento anche per i giovani ticinesi che si avvicinano a questa professione, cercando di reinterpretare la tradizione locale in chiave globale, perché oggi la sfida del gusto è sempre più internazionale. Il panettone ne è un chiaro esempio: da quando è sbarcato in Spagna, lo si produce e si mangia tutto l’anno. Ospiti in studio i maestri pasticceri Andrea Besuschio e Giuseppe Piffaretti.